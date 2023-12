Incendio Malagrotta | giovedì sopralluogo della commissione Ecomafie

(Di martedì 26 dicembre 2023) (Adnkronos) – In seguito all’divampato il 24 dicembre nell’impianto Tmb di, a Roma, il presidenteparlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari’ Jacopo Morrone ha attivato gli ufficiper organizzare unall’impianto28 dicembre e, a seguire, indire una serie di audizioni per “valutare la situazione che si sta prospettando di rilevante gravità oltre che dal punto di vista ambientale e sanitario anche da quelloraccolta rifiuti a Roma già in pesante sofferenza”. “Nel ringraziare Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo – commenta Morrone – ...

Un momento particolare il Natale che i volontari AEOPC Tarquinia hanno passato sull'dia Roma in supporto ai Vigili del Fuoco. 'Attivati dalla Sala Operativa Regionale abbiamo dato subito la nostra disponibilità per contrastare il grandedivampato alle ...ROMA Non è ancora stato domato il maxi incendio divampato ieri pomeriggio nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex megadiscarica di Malagrotta a Roma. I vigili del… Leggi ...Le fiamme nell'impianto dei rifiuti di Malagrotta a Roma, dove ieri pomeriggio era divampato un maxi incendio, sono state spente. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la… Leggi ...