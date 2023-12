Incendio di una canna fumaria | emergenza a Cogliate | VIDEO

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un principio didi unaha fatto scattare l’nella prima serata di oggi, martedì 26 dicembre, a. Poco prima delle 18, tre mezzi dei Vigili del fuoco hanno raggiunto la via Ai Campi, al confine con Ceriano Laghetto, per l’allarme lanciato da una abitazione all’interno di un cortile. LEGGI ANCHE: ...

Incendio a Cesate nella serata di oggi, brucia una villetta in via Perosi . Ampio il dispiegamento di Vigili del fuoco e soccorritori. Incendio a ... (ilnotiziario)

Alle ore 9,50 circa, di martedì 19 dicembre, la S.O. ha inviato in viale Yale n.1 a Roma, presso la facoltà di Fisica dell’Università Tor Vergata , ... (romadailynews)

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 21 dicembre 2023, in Via Sanzio ad Arezzo per un incendio divampato in un ... ()

al Tmb di Malagrotta Intanto si cerca di far luce su quanto accaduto . 'Se ci trovassimo in presenza di un atto doloso sarebbe un fatto digravità inaudita' aveva detto a poche ore dal ...... 'potendo definirsiricaduta più ristretta degli inquinanti aerodispersi, rispetto al raggio ... L'area di rischio Per questio nel raggio di soli 3 chilometri (e non più sei) dal luogo dell'...Una donna di 87 anni, Maria Giovanna Casella, é morta in seguito ad un incendio divampato nella sua casa in provincia di Cosenza ...I romani potranno di nuovo aprire le finestre e fare attività all’aria aperta, mentre restano il divieto di raccolta e consumo di ortaggi, ...