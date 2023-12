Incendio a Malagrotta | i timori da Fratelli d’Italia a Nancy Brilli

(Di martedì 26 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’di“non farà che aggravare ancora più la situazione del trattamento dei rifiuti a Roma, già precaria visto che l’impiantistica è quasi a zero, con la promessa del termovalorizzatore a fine 2026 e i rifiuti che continuano ad essere portati in giro per l’Italia e all’estero con una spesa che si aggira tra i 150 e i 170 milioni di euro all’anno. Ora, questoche priva la città di un impianto, sicuramente ci mette ulteriormente in difficoltà e immaginiamo che ci sarà un ulteriore impegno economico importante per portare i rifiuti in altri impianti, cosa che però risolve solo in parte il problema perché rallenta molto il servizio di raccolta aggravando una situazione già critica”. Lo dice all’AdnKronos Federico Rocca, consigliere capitolino di...

'Il devastantedi domenica all'impianto di stoccaggio di, che segue quello altrettanto grave del giugno dello scorso anno, dimostra come l'area della ex discarica più grande d'Europa non sia ...... perché non è il primo, bisogna monitorare la questione". Lo dice all'AdnKronos il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, membro della commissione Ecomafie, esprimendo ...ROMA – Preoccupazioni per le aziende agricole soprattutto ortofrutticole, che si trovano nell’area colpita dall’incendio del Tmb1 nella discarica di Malagrotta a Roma. Quintali i prodotti alimentari c ...Di Paolo Dordit Un altro Natale in emergenza rifiuti, ce l’hanno già detto subito, Non c’è niente da fare. Senza Malagrotta la capitale non è in grado di assorbile centinaia di tonnellate di immondiz ...