Incendio a Malagrotta | i timori da Fratelli d’Italia a Nancy Brilli

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dalla politica al cinema, le voci dopo il rogo del 24 dicembre scorso L'di"non farà che aggravare ancora più la situazione del trattamento dei rifiuti a Roma, già precaria visto che l'impiantistica è quasi a zero, con la promessa del termovalorizzatore a fine 2026 e i rifiuti che continuano ad essere portati

commenta Verranno vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'impianto di rifiuti di Malagrotta , a Roma, per far luce sul vasto ... (247.libero)

AGI - Preoccupazioni per le aziende agricole soprattutto ortofrutticole, che si trovano nell'area colpita dall'incendio del Tmb1 nella discarica di ... (agi)

l’incendio di Malagrotta avrà ripercussioni importanti e deleterie per la città di Roma. Lo spiega all’AdnKronos Federico Rocca, consigliere ... (secoloditalia)

(Adnkronos) – L' Incendio di Malagrotta "non farà che aggravare ancora più la situazione del trattamento dei rifiuti a Roma, già precaria visto che ... (periodicodaily)

... perché non è il primo, bisogna monitorare la questione". Lo dice all'AdnKronos il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, membro della commissione Ecomafie, esprimendo ...Verranno vagliate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'impianto di rifiuti diper far luce sul maxidivampato domenica pomeriggio. Al momento non si escluderebbe nessuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso. I vigili del fuoco hanno lavorato una notte ... Incendio a Malagrotta, nuova ordinanza di Gualtieri dopo i valori di Pm10 inferiori ai limiti I romani potranno di nuovo aprire le finestre e fare attività all’aria aperta, mentre restano il divieto di raccolta e consumo di ortaggi, ...