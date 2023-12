Incendio a Malagrotta | giovedì sopralluogo della Commissione ecomafie

'In attesa di bruciare i rifiuti a Roma vanno a fuoco gli impianti per smaltire i rifiuti.è in amministrazione giudiziaria ed è il 2devastante. La giustizia romana dovrebbe fare causa a se stessa. Medice, cura te ipsum'. Così il presidente di Assoambiente Chicco Testa ...Roma, 25 dicembre 2023 E' stato spento dai Vigili del Fuoco l'alla discarica dia Roma. Ecco le immagini. / Vigilfuoco TvROMA Non è ancora stato domato il maxi incendio divampato ieri pomeriggio nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex megadiscarica di Malagrotta a Roma. I vigili del… Leggi ...La Società Italiana di Medicina Ambientale: "La diossina è un inquinante organico persistente classificato dalla Iarc come cancerogeno certo per l'uomo" ...