Inadeguata | davvero dobbiamo sorbircela ancora? | chi spara a zero contro Ilary Blasi

(Di martedì 26 dicembre 2023) A spazzare via dubbi e indiscrezioni, recentemente, ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi:confermata alla conduzione della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, che tornerà in onda su Canale 5 nel 2024. Dall'estate si rincorrevano rumors circa un cambio alla conduzione dell'Isola, voci come detto spente - dopo mesi di attesa e, forse, di riflessioni - dall'ad di Mediaset. Ora cresce l'attesa per la prossima stagione dell'Isola dei Famosi. Ma, ovviamente, c'è chi non condivide la scelta di Pier Silvio di confermare la. Tra questi, una fan del programma che ha scritto una lettera a Nuovo Tv, a cui ha risposto Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica. La signora tuonava: "dovremodi nuovo? Io la trovo". Un'opinione netta, tranchant. ...

... che tiene una fortunata rubrica sul settimanale Nuovo Tv : "dovremo sorbircela di nuovo Io la trovo" . L'Isola dei Famosi, cresce l'attesa per il prossimo anno: come sarà ...In che modo quella scelta contribuì e contribuisce al bene comune La 833 èuna delle ... Secondo Lei quella riforma èall'oggi o in questi anni sono state fatte scelte che hanno ...Polemica per la riconferma di Ilary Blasi: “A cosa serve È inadeguata” Quando sono stati presentati i palinsesti Mediaset il pubblico era rimasto ..."Invitiamo il parlamento europeo a smettere di servirsi delle questioni legate al Tibet per interferire negli affari interni della Cina ...