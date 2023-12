In strada con pistole a salve | tre minori denunciati

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiravano inconnelle cintole dei pantaloni: tredalla Polizia di Stato. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, in via Mosca hanno notato un gruppetto di ragazzi che, alla loro vista, si sono allontanati con fare sospetto nel tentativo di eludere il controllo, ma sono stati immediatamente raggiunti. Tre di questi, di 13, 14 e 16 anni, sono stati trovati in possesso di, tutte prive di tappo rosso e munite di relativo munizionamento: il 14enne aveva con sé anche un coltello a scatto con la lama di 9 cm; i tre, sono statiper porto abusivo di armi ed il 14enne anche per porto di oggetti ...

