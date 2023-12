Ilary blasi fiera del regalo per Isabel | alla figlia brillano gli occhi | il video è tenerissimo

... Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Nicola Panico, Sara Affi Fella (tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island) Tavolo 7:, Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez (tutte coinvolte in ...Un like di Francesco Totti ad una foto in cui è presente. L'immagine è diventata subito virale ed ha scatenato vari commenti tra chi spera in un ritorno di fiamma tra i due e chi invece si chiede il perché del gesto dell'ex capitano della Roma. ...Francesco Totti avrebbe deciso di trovare un punto di accordo con la quasi ex moglie Ilary Blasi e il gesto sui social ne sarebbe la prova… Leggi ...Netflix, le novità previste per gennaio 2024. I titoli da ricordare per iniziare l'anno al meglio: cosa troveranno i telespettatori.