Il Tre in gara a Sanremo 2024 con il brano Fragili | annunciato il live al palasport di Roma

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ilsarà per Il Tre l’anno del debutto al Festival di, con il, e del primoal Palazzo dello Sport di, i biglietti Nelle sue canzoni Il Tre ha sempre affrontato temi quali l’importanza per le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, latà, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni. E proprio su questi argomenti che si basa ilche presenterà al Festival diper la prima volta indove attraverso il suo modo “pulito” di fare rap mette in risalto il coraggio della paura e la forza della famiglia capace di salvarlo nei momenti bui. Il ...

Lo slalom in notturna a Madonna di Campiglio andrà in scena venerdì 22 dicembre (prima manche alle ore 17.45, seconda run alle ore 20.45) e saranno ... (oasport)

Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, valida per la 17^ giornata di ... (sportface)

Il doppio ex Roberto Policano analizza la delicata sfida Roma-Napoli e promuove Samardzic come possibile rinforzo. Nell’attesa del big match tra ... (napolipiu)

Se ne parlava ormai da mesi, ed ora finalmente è arrivato. No, non stiamo parlando di Santa Claus, ma del Natale caratterizzato da un clima mite, ... (ildifforme)

Dal 2011 al 2016 ricopre il ruolo di assistente allenatore: nelle primeannate è al fianco di ... perdendo solo alla settima e decisivacontro Reggio Emilia, poi finalista. Nell'annata ...La squadra rossonera sfiderà il Sassuolo, per l'ultimadell'anno, in piena emergenza difensiva. Fikayo Tomori ha raggiunto in infermeria Malick Thiaw e Pierre Kalulu. Per icentrali i tempi ...ROMA. Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Ecco di seguito provvedimenti più significativi ...I crociati a Brescia nel giorno di Santo Stefano confezionano un bel regalo ai tifosi. I tre punti portano la firma della coppia d’oro Bernabè – Man con le rispettive specialità della casa: al 18’ pt ...