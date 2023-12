Il Teatro Massimo di Palermo | l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Bellini di Catania celebrano insieme il Natale con ‘Let’s sing Christmas’

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 26 dicembre 2023)– L’iniziativa della Regione, Assessorato al Turismo, apre le porte a tre fra le principali istituzioni musicali dell’isola che per la prima volta fanno rete e propongono una serie di concerti a ingresso gratuito in programma ae adal 26 al 31 dicembre. Imperdibile il primo degli appuntamenti proposto dalla Fondazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Kula Shaker a Parma per la chiusura del Barezzi Festival Morandi in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle Oblivion Rhapsody alDuse di Bologna “Mont’Alfonso sotto le stelle”: il programma Parte con Ben Harper il Moonland Festival di Sarzana Spoleto Jazz 2023: il calendario completo