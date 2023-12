Il racconto da brividi di Marcelinho dopo il rapimento | “mi hanno colpito col calcio di un fucile”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 26 dicembre 2023) La settimana scorsaCarioca, ex giocatore del Corinthians e del Valencia, è stato rapito in Brasile. Il giocatore è stato aggredito in una stazione di servizio dal marito della sua amante, con la quale aveva assistito a un concerto ed è stato detenuto per quasi 36 ore. Un media brasiliano ha raccontato quanto accaduto all’ex calciatore, con ancora sul volto i segni dei colpi ricevuti, pubblicando le parole di, che ha raccontato iled il grosso spavento vissuto. News Beccato dal marito dell'amante:Carioca trattenuto contro la sua volontà e liberato L’ex calciatore è stato aggredito e incappucciato: “ho pensato: ci uccideranno.detto: hai mai giocato alla ...