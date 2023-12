Il presidente della Reggiana | «Non dobbiamo fare troppo affidamento sul mercato invernale»

L'ok di Erdogan a luglio Il via libera delturco Erdogan all'adesioneSvezia alla Nato era arrivato il 10 luglio scorso. Ad annunciarlo era stato il segretario generaleNato ......al recente attacco di Damasco in cui Israele ha ucciso l'alto consigliere dei Guardiani... Iliraniano, Ebrahim Raisi, ha dichiarato che Israele 'pagherà sicuramente per questo crimine'.Sarà Marcello Giannico, ad dell’ospedale, a rappresentare una delle eccellenze sanitarie dell’isola nel consorzio UniOlbia ...“No hay plata”, nelle casse pubbliche non c’è un peso, ha proclamato il neo-presidente appena messo piede alla Casa Rosada. Per farli tornare – congelate per il momento le promesse più roboanti, come ...