Il passo falso di Beatrice Luzzi!

(Di martedì 26 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, ildiLuzzi: pioggia di critiche per la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco come maiDA PARTE DILUZZI: COS’HA FATTO L’ATTRICE- Nel corso delle ultime ore, sta facendo molto discutere l’avvicinamento fraLuzzi, preferita del pubblico del GF e Vittorio Menozzi, giovane modello e concorrente del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. In molti hanno trovato più che sospetto il suo modo di fare e ...

In casa monregalese dopo due buone uscite con Macerata e la stessa Montecchio è arrivato ilcon Cremona, con una prestazione sottotono e non in linea con la posizione di classifica non ...Di certo la Bocchi non ha preso di buon occhio questa esternazione pubblica sui social, anche perché i vip come Totti non possono fare unche subito vengono scoperti. La reazione di Noemi ...GENOVA - Un Santo Stefano da vivere in campo stasera (ore 20,30) per la Sampdoria a Marassi contro il Bari. Una gara importante per i blucerchiati che hanno tanta voglia di riscattare il passo falso p ...Adesso dal J Medical arriva un vero e proprio allarme: almeni cinque calciatori fuori per problemi fisici. Saranno tutti assenti contro la Roma. L’importante adesso, dopo il passo falso fatto con il G ...