Il Papa ricorda il martirio di S Stefano | un’esecuzione L’ira di chi lo lapidò si abbatte ancora sui cristiani perseguitati

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nell’Angelus in Piazza San Pietro ilil sacrificio di Santo. Una esecuzione, quella del primo martire, i cui e3chi, secondo il Pontefici, non smettono di deflagrareoggi,ndosi sui tantinel mondo. «Subito dopo Natale, celebriamo Santo, primo martire. Troviamo il racconto del suonegli Atti degli Apostoli, che lo descrivono come un uomo di buona reputazione. Che serviva alle mense e amministrava la carità. Proprio per questa generosa integrità egli non può fare a meno di testimoniare ciò che ha di più prezioso: la sua fede in Gesù. E questo scatenadei suoi avversari, che lo uccidono, lapidandolo senza pietà. Tutto accade davanti a un ...