Il padre uccide la moglie e i 4 figli | orrore in Francia | chi è e perché non l' avevano fermato

(Di martedì 26 dicembre 2023)di Natale in: una madre e i suoi quattrosono stati trovati morti nella loro casa di Meaux (Seine-et-Marne), vicino a Parigi. Il, che si era dato alla fuga, è stato arrestato questa mattina. Lo riporta la tv francese Bfmtv sul suo portale web, aggiungendo che l'uomo era già noto per vicende di violenza domestica. Il procuratore di Meaux terrà una conferenza stampa alle 11. Il, ricercato da ieri sera, è stato arrestato stamane a Sevran, in Seine Saint Denis, secondo le notizie di Rmc (confermate dal procuratore), come riporta Bfmtv. I 4rispettivamente 10, 7 e 4 anni, mentre il più piccolo aveva appena 9 mesi di vita. Le cinque vittime sono state uccise con i coltelli. La madre aveva 35 anni. Quando la polizia è arrivata ...

In Francia, e' stato arrestato il "presunto autore" di un femminicidio e infanticidio, una madre e i suoi quattro figli alle porte di Parigi: e' ildi famiglia, un 33enne, che avrebbe ucciso la compagna e i suoi quattro figli piccoli, tutti trovati morti in un appartamento il giorno di Natale. L'uomo e' stato arrestato stamane a Sevran, ha Secondo le prime informazioni, il presunto sospettato è il padre della famiglia, ora in fuga. Al via le indagini per omicidio volontario Macabra scoperta in… Il padre, 33 anni, già noto alle forze dell'ordine per violenze ... Un mese prima un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise.