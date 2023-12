(Di martedì 26 dicembre 2023) La famiglianon si è riunita per questo. La conferma arriva dalle Stories su Instagram didi, Francesca e Valentina. Ma che fine ha fatto, invece, l’imprenditrice? Dopo il caso Balocco, seguito dal videoscuse in lacrime,ha scelto il silenzio. Ildi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

1 -RICOMPARE SUI SOCIAL CON IL RAPPER RONDO DA SOSA Estratto dell'articolo da www.ansa.itcon i figli leone e vittoria alla vigilia ditorna a parlare e a far parlare di sé sui social, nella tarda serata della vigilia di ...Vip, come hanno festeggiato i personaggi famosi: alberi e decorazioni Chiara Ferragni e, nonostante il caos generato dal caso Balocco, hanno optato per decorare la loro casa con ...Il Natale di Fedez e delle sorelle Ferragni: dov'è Chiara Come sono cambiati i piani dei Ferragnez dopo il caso Balocco.Harry e Meghan, alla fine, hanno passato il giorno di Natale con i propri figli, il principe Archie di 4 anni e la principessa Lilibet di 2, e degli amici presso la loro residenza di Montecito, ...