Il monastero doveva chiudere | poi l’idea fare la birra | ora è cambiato tutto

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un convento in grande crisi perché il latte che producevano a causa della Brexit non bastava più e allora via con la bevanda alcolica che sotto Natale ha avuto il picco delle vendite Se non è una storia di Natale questa, allora non si sa quale possa essere. Già perché quello che è successo ai frati di Mount St Bernard, uncattolico nell’Inghilterra centrale, è qualcosa di incredibile che va oltre ogni rosea previsione. Un vecchissimo convento che faceva le sue fortune, andando avanti con la produzione di latte, avendo un piccolo ma remunerativo allevamento di mucche, ma da quando c’è la Brexit la crisi si è fatta sentire e anche tanto da quelle parti. Nonostante gli sforzi e qualche aiuto, proprio non ce la facevano più ad andare avanti, tanto che meditavano la chiusura e avevano già qualche compratore a cui quell’immobile faceva gola. Alcuni preti del ...

Come forsefare con sé stessa. Le sofferenze patite da bambina emigrata a Genova, il "... Oggi è un sorprendente "" ispirato ai padri dei deserti del Medio Oriente. Un luogo di silenzio ...Sulle rovine della casa di Ambrogio in età medievale venne costruito undedicato a Santa ...turbolenti e di dispute feroci civili e religiose portò avanti un'opera pacificatrice che...Non possiamo scappare da noi stesse, dobbiamo fare i conti con la nostra umanità ... La chiamata è l’essenziale per stare in monastero. Scoprirsi amati da Dio e fatti per vivere solo per lui e per i ...Suor Chiara Antonella ha una storia molto speciale. Cieca dalla nascita, ha saputo mettere a frutto con amore questa sua diversità e non si è mai arresa davanti a questa difficoltà. Suor Chiara Antone ...