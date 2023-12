Il lupo ulula sull’Appennino parmense | il raro video ripreso dall’associazione per la conservazione dell’animale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) “Nei giorni scorsi abbiamo avuto la fortuna di filmare il potenteto di questomaschio davanti ad una nostra-trappola. Non sappiamo con certezza quale fosse il messaggio, ma per noi queste rare immagini sono certamente un buon auspicio che vogliamo condividere con tutti voi”. Questo il testo che accompagna il filmato di unmentredi notte.di D. Ecotti Io non ho paura delL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.