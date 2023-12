Il Liverpool realizza il sogno di un bambino | la commovente sorpresa di Natale

Qualche mese fa era andato virale il video che riprendeva l'emozione un piccolo tifoso del, Dáire Gorman, alla sua prima volta allo stadio: il bambino, affetto dalla sindrome di Crommelin, era scoppiato in lacrime sulle note di 'You'll never walk alone', canzone - inno dei Reds. ......di festeggiare i gol che la sua squadra. Il Var è stato oggetto di ulteriori critiche lo scorso fine settimana quando per prendere una decisione chiave nella vittoria per 2 - 1 del...Tripletta tra il recupero del primo tempo e il 60': Magpies al quarto ko nelle ultime cinque partite di campionato ...Il Liverpool realizza il sogno di un bambino affetto dalla sindrome di Crommelin: Klopp e alcuni giocatori gli hanno regalato la sorpresa di Natale ...