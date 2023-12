Il futuro di Arthur ancora a tinte bianconere? Le ultime da Numero Diez

Leggi su seriea24

(Di martedì 26 dicembre 2023)JUVENTUS La pesante penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus complica inevitabilmente la corsa Champions e, di conseguenza, anche alcune scelte legate al mercato. In estate, il club bianconero ha fatto diverse scelte in entrata, acquistando Di Maria, Pogba e Paredes, mentre in uscita ha lasciato andare Dybala, finito alla corte di Mourinho, e, ora al Liverpool. In particolare, su quest’ultimo emergono novità sul suo. LA SITUAZIONE DIIl brasiliano arrivò alla Juventus nell’estate del 2020 dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic, passando quest’estate ai Reds. Le zero presenze in Premier League hanno fatto ipotizzare la possibilità di lasciare Liverpool già in questa sessione di mercato. Tuttavia, secondo quanto appreso dalla nostra ...