Il forfait di Berrettini a Brisbane e le conseguenze per il ranking ATP | fuori dai 100 e n 8 d’Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Matteosta facendo i conti con un fastidio al piede. Nuovo problema fisico per il finalista di Wimbledon 2021, che ha così deciso di non prendere parte al torneo ATP 250 di, dove era atteso nelle qualificazioni che scatteranno il 29 dicembre. La nuova stagione parte in salita per il finalista di Wimbledon 2021, sempre più attanagliato da acciacchi di varia natura e che non gioca dal 31 agosto (ritiro per infortunio al secondo turno degli US Open). La mancata presenza sul cemento australiano peserà tantissimo sulATP del tennista romano, che nella prima settimana di gennaio perderà i 160 punti conquistati dodici mesi fa alla United Cup (in quell’occasione vinse le partite contro Thiago Monteiro, Casper Ruud e Hubert Hurkacz). Il 27enne non avrà modo di difendere quel bottino e la sua classifica subirà un ...