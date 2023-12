Il figlio di Pelé sulla crisi del Brasile e del Santos | 'Se mio padre fosse stato qui sarebbe molto triste'

Pelé " sarebbe stato triste " per la siuazione attuale della nazionale brasiliana, ha detto il Figlio Edinho in un'intervista all'AFP a pochi giorni ... (247.libero)

"sarebbe stato triste" per la siuazione attuale della nazionale brasiliana, ha detto ilEdinho in un'intervista all'AFP a pochi giorni del primo anniversario della morte del fuoriclasse. "...In un'intervista rilasciata all' AFP a pochi giorni dall'anniversario della morte di, suoEdinho ha commentato il momento che sta vivendo la Nazionale del Brasile: ' Papà sarebbe stato molto triste se fosse ancora con noi . Stiamo vivendo un declino, una crisi che non è ...