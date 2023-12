Il figlio di Pelè | “Papà sarebbe molto triste con questo Brasile”

Pelé " sarebbe stato triste " per la siuazione attuale della nazionale brasiliana, ha detto il Figlio Edinho in un'intervista all'AFP a pochi giorni ... (247.libero)

In questa situazione si arriva all'anniversario della morte di: O'Rei è infatti mancato il 29 dicembre 2022. SuoEdinho ha parlato ad AFP del momento storico difficile che sta vivendo la ...Pelé "sarebbe stato triste" per la siuazione attuale della nazionale brasiliana, ha detto ilEdinho in un'intervista all'AFP a pochi giorni del primo anniversario della morte del fuoriclasse. "Questa crisi non è arrivata dall'oggi al domani, ci sono problemi grandi e complessi - ...