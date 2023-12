Il conduttore di Bar Stella ha cucito su di sé un Christmas Show sulla falsariga del suo spettacolo teatrale Meglio stasera

...in seconda serataStella , esperimento riuscito andato in onda sempre sulla seconda rete della televisione pubblica. È chiaro come questo appuntamento abbia reso colmo di gioia il, che ......di avere una certa sicurezza con il programma in seconda serataStella, esperimento riuscito andato in onda sempre sulla seconda rete della televisione pubblica. Questa volta ilè ...Pancetta No, grazie. Stefano De Martino, (single e, pare, felice), conduttore ed ex ballerino è ancora più aitante che mai: fisico perfetto, muscolatura possente e il ...Firenze, 21 dicembre 2023 – Al lavoro per riaprire l’Harry’s Bar, storico locale di Firenze ormai chiuso da mesi. Terminata la prima fase dell’unità di crisi metropolitana con nessun licenziamento e ...