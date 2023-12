Il buon Natale politicamente corretto di Un posto al sole

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 26 dicembre 2023) Upas ha la capacità di sfidare il. Lo abbiamo notato dall’inizio di questa rubrica ed è anche per questo che abbiamo deciso di aprirla, Le prime puntate che abbiamo analizzato sono state infatti quelle che vedevano protagonista Michele Saviani contro la cancel culture. Una sorpresa per il personaggio della soap, un giornalista di sinistra, in controtendenza con la vulgata del paese reale che vede gli intellettuali politically correct impegnati a combattere il neofascismo persino tra i libri di storia, la letteratura, l’arte e i monumenti. Michele Saviani continua ancora la sua battaglia. E per fare gli auguri dipronuncia una battuta simpatica con un grande sottotesto: “Auguri a tutti, anzi come si dice oggi auguri a tuttu?”. Non è la prima volta che nella soap entra questa polemica sulle desinenze e sulle ...