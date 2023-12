Il Brasile rischia l' esclusione dai tornei

Una notizia sconvolgente. Il Brasile rischia di non parte cipare alla prossima edizione dei Mondiali . Infatti, la FIFA ha minaccia to di escludere... (calciomercato)

RIO DE JANEIRO ( Brasile ) - La Fifa ha aperto un Procedimento disciplinare nei confronti delle federazioni di Brasile e Argentina per gli scontri tra ... (247.libero)

Continuano ad arrivare retroscena sulla partita Brasile -Argentina valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Prima del fischio ... (calcioweb.eu)

Di Maria nei guai - sputi ai tifosi del Brasile : cosa rischia adesso

Nelle ultime 24 ore si è parlato moltissimo della sfida tra Brasile e Argentina , non tanto per quanto accaduto in campo con la vittoria della ... (247.libero)