Il Brasile fuori dalle Coppe di calcio? La clamorosa minaccia della Fifa dopo il pasticcio legale a Rio Ecco cos’è successo

Leggi su open.online

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ilcompetizioni internazionali di? Lo scenario surreale per i tifosi di tutto il mondo è spuntato all’improvviso proprio alla vigilia di Natale, con una letterache sta facendo tremare in queste ore il mondo delbrasiliano. La federazione internazionale, insieme a quella sudamericana (Comnebol)infatti sanzioni pesanti contro la Federbrasiliana (CBF), che nel peggiore dei casi potrebbero arrivare sino all’esclusione da tutti i tornei internazionali, sia dei singoli club cheSeleçao. Ma chee perché laè pronta a tanto? Per capirlo bisogna fare un passo indietro di quasi tre ...