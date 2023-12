Il 2023 nel calcio | la copertina di Every FourFourTwo quest’anno

(Di martedì 26 dicembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Ilè volato. Pensate: 12 mesi fa Lionel Messi era impegnato a vincere la Coppa del Mondo con l’Argentina. In quel periodo abbiamo pubblicato 13 copie di QuattroQuattroDue rivista – più un extra visto sullo sfondo del successo di Apple TV, Ted Lasso, con l’enigmatico Zava, creato appositamente per lo spettacolo. Abbiamo avuto superstar, incredibili riprese die, come sempre, storie sul bellissimo gioco che non puoi trovare altrove. Quindi merito come sempre FFT il fantastico direttore artistico, Anthony Moore, insieme ai grandi che hanno onorato lanell’ultimo anno solare. Eccone un altro! A gennaio, Roy Keane è apparso sulladiQuattroQuattroDue numero 348 (Credito immagine: futuro)Keano ha lanciato ...

Stasera, 26 dicembre, alle ore 21.30 , andrà in onda in TV su Rai Uno lo splendido classico Disney La Sirenetta (... Curiosità bonus :film Aladdin (1992), nella scena in cui il Genio sfoglia ...La Serie A/24 si avvicina al giro di boa. Il campionato è giunto alla 17esima giornata, con la 18esima che ... non è riuscito a fare altrettantocampionato attuale. In 8 partite di Serie A 5 ko ...La decisione di erogare i finanziamenti dell'UE è presa dagli istituti finanziari locali, quali banche, investitori in capitale di rischio o business angel (investitori informali). Grazie al sostegno ...Fine anno, è tempo di bilanci per tutti. E così il 2023 sarà ricordato anche per i tanti addii dei personaggi dello spettacolo, alcuni più quotati altri inaspettati.