Igienizzo gli strofinacci esattamente come mi ha insegnato mia nonna! Risultato bianchissimo e pulito!

(Di martedì 26 dicembre 2023) Gli stracci per pulire la casa vanno a loro volta igienizzati periodicamente, per questo il metodo della pentola vi permette di assicurarvi una sanificazione totale e profonda. Raccolgono germi e batteri, soprattutto se utilizzati in cucina e in bagno e non possono essere trascurati, ne va della salute di tutti in famiglia. Sostituiteli sovente, per alternarli e garantirvi sempre una pulizia profonda e certa. Esiste più di un modo per riuscirci, ma il migliore forse è quello della bollitura. Fate attenzione a non scottarvi e attendete che si raffreddino prima di strizzarli. In questo articolo, oltre al metodo della pentola, vi mostrerò anche alcuni altri rimedi naturali efficaci e utili allo scopo. Pronte? Iniziamo! Il metodo della pentola per pulire gli stracci,faceva mia nonna Il metodo della pentola riporta a nuovo anche gli stracci più sporchi, impolverati e ...