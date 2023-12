Ibrahimovic show | la rovesciata sulla spiaggia fa impazzire i social

Zlatanfesteggia Santo Stefano in modo del tutto particolare. L'ex centravanti svedese, rientrato da poche settimane al Milan con un ruolo dirigenziale, ha pubblicato sui social un video che ha ...... è andato in scena l'ennesimostagionale di Joshua Zirkzee, uno che a incontrarlo per strada ... In quello che per anni è stato il teatro di Zlatan, Zirkzee ha confermato ancora una ...Su Gazzetta spazio a Yildiz. Esordio dal 1’ da record. La stellina Yildiz e una magia a metà tra Ibra e Del Piero.A 18 anni e 233 giorni è così lo ...StampaBrutto episodio nella tribuna autorità dello Stadio Arechi di Salerno in occasione di Salernitana Milan. Al momento del pari rossonero di Jovic al 90' sorrisi da parte di Ibrahimovic alla prima ...