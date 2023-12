I nostri cocktail | il 2023 di “Un drink con…”

(Di martedì 26 dicembre 2023) In questa parte finale diabbiamo introdotto una nuova rubrica, che ci accompagnerà anche nel 2024. Avete imparato a conoscere “Un” settimana dopo settimana; chiacchiere al bancone di un bar, in leggerezza, sorseggiando un. Come se fosse un aperitivo tra amici. In molti sono già venuti a trovarci: esponenti sopratutto dello sport, ma anche dello spettacolo, della musica. Abbiamo giocato a scacchi, parlato di Guinness World Records, di Natale, di libri e tanto altro. Potete gustarvi tutte le puntate. E arrivederci a gennaio 2024… Simone Consonni Campione olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020, campione del mondo nel 2021 a Roubaix ed europeo a Grenchen nelnella stessa specialità, che ai recenti mondiali di Glasgow gli ha regalato anche il titolo di ...

... condotti magistralmente dal corpo docente, sono stati realizzati otto gustosissimi piatti somministrati insieme a deianalcolici, centrifugati a base di frutta e verdura. Ipiccoli ...... la sfilata che per prima ha riportato aigiorni la modalità di stringere le borse al petto ...a spalla in colori insoliti venivano accostate indifferentemente a look da giorno o da. ...Per chi beve molto alcol calorie vuote e seri rischi per la salute: ecco quanti alcolici bisognerebbe bere per evitare di ingrassare e avere effetti collaterali ...Come promesso, arriva prima di Natale, l’inaugurazione in piazza San Prospero a Reggio Emilia del locale del dj e dello scrittore ...