I Musei Civici di Roma Capitale presentano il programma delle mostre nel 2024

BOLOGNA - Assessore alla Cultura nelle giunte Imbeni, per due volte anche vicesindaco. Per venticinque anni, dal 1970 al 1995 consigliere comunale e poi, fino al 2001, direttore deid'arte antica di Bologna. Ma più in generale divulgatore, conferenziere, appassionato di storia dell'arte e storia in genere e del territorio emiliano. Eugenio Riccomini, morto nella ...... un viaggio nel tempo che racconta la storia della struttura attraverso immagini in bianco e nero, provenienti dall'archivio di Enzo Pifferi e dal Fondo Fotografico Utc -di Como. Il ...Le festività natalizie aprono le porte a un'affascinante esplorazione dei tesori culturali del Trentino attraverso la rete provinciale di castelli e musei. Questi luoghi straordinari offriranno ai vis ...Da pochi giorni è in distribuzione il calendario storico del Comune di di Como 2024, un'opera che celebra la ricchezza della ...