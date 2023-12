I momenti fashion che ricorderemo del 2023

(Di martedì 26 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO: icult nel mondo della moda in 15 foto Un altro anno è passato ed è arrivata l’ora di tirare le somme. Quali sono stati iche lo hanno caratterizzato? Cosa rimarrà impresso nella nostra memoria divictim? Senz’altro le finte teste imbalsamate di Schiaparelli, ma anche la microscopica borsa di Louis Vuitton. E ancora, impossibile tralasciare l’arrivo di Sabato De Sarno da Gucci e il ritorno che tutti aspettavano: Phoebe Philo. L’anno è stato lungo e denso di avvenimenti. Proveremo a riassumerli qui sotto e nella gallery sopra. Gli abiti animaleschi di Schiaparelli A gennaio Schiaparelli ha presentato la sua collezione Haute Couture con una sfilata ...

