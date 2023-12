I Metallica conquisteranno il palco degli I-days Milano all’Ippodromo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un’occasione imperdibile per i fan della band per intraprendere un viaggio in musica con canzoni immortali che hanno fatto la storia dell’heavy metal e della musica oltre ai brani dell’ultimo e dodicesimo album “72 Seasons” pubblicato nel mese di aprile. La conferma della partecipazione deiagli I-2024 fa seguito all’annuncio nelle scorse settimane della partecipazione dei GREEN DAY, dei co-headliner AVRIL LAVIGNE e SUM 41 con i SIMPLE PLAN e di TEDUA, primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo lo straordinario successo del suo tour nei palasport. Gli I-sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico eterogeneo davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento ...

Dopo i Metallica (29 maggio), Tedua (29 giugno), Lana Del Rey (4 giugno, unica data italiana della cantautrice), Green Day e Nothing But Thieves (16 giugno), Queen Of The Stone Age (6 luglio) e Avril ...