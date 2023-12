I maestri Maicon e Nesta | il modello Okafor | l'eterno insoddisfatto Girma e la rinascita della Reggiana

Commenta per primo Era solo questione di tempo. D'altronde, quando in appena tre anni hai la fortuna di incontrare sulla tua strada duecomee Alessandro Nesta, sbocciare è nell'ordine degli avvenimenti, anche se sei un eterno insoddisfatto: così recita infatti il profilo Instagram di Natan Girma, trequartista classe ...Commenta per primo Era solo questione di tempo. D'altronde, quando in appena tre anni hai la fortuna di incontrare sulla tua strada duecomee Alessandro Nesta, sbocciare è nell'ordine degli avvenimenti, anche se sei un eterno insoddisfatto: così recita infatti il profilo Instagram di Natan Girma, trequartista classe ...