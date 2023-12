“Ha detto sì” I due volti di Canale 5 si sposano | proposta e anello a Natale La gioia dei due figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 dicembre 2023) A febbraio di quest’anno avevano annunciato di avere perso la coppia di bambini che lei portava in grembo. Erano state lacrime amarissime e uno scoglio duro da superare: “Purtroppo oggi (15 febbraio n.d.r.) a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuori dei nostri gemellini non ci sono più. Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento – avevano scritto Speriamo solo di riuscire a riprenderci il più in fretta possibile per poterci prendere cura dei nostri bambini appieno, come facevamo prima. Vi abbracciamo”. >fortunato, gratta e subito le urla: vincita pazzesca. Ecco chi è la fortunata: festa grande Oggi, quando il 2023 è agli sgoccioli, è arrivato il momento di sorridere: il prossimo anno la coppia salirà all’altare. L’annuncio è arrivato sui social dove lei, volto di una trasmissione simbolo di ...