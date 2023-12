Guidonia | ‘Dove sei stata?’ | aggredisce e minaccia la ex Arrestato 55enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un altro caso di maltrattamenti ha richiesto l’intervento degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tivoli-. Una donna separata al ritorno a casa s’è trovata di fronte l’ex che pretendeva di sapere con chi era stata, fino al punto di strapparle il telefono dalle mani, per poi andare via. L’allarme al 112 e l’intervento della Polizia La vittima ha chiesto a un passante di usare il telefono e ha chiesto aiuto al 112 e i poliziotti hanno, aMontecelio un cittadino italiano di 55 anni, gravemente indiziato dei reati di rapina, minacce aggravate e maltrattamenti in danno del coniuge legalmente separato e resistenza a pubblico ufficiale per aver usato violenza nei confronti degli agenti intervenuti. il blitz dela casa della ex e i maltrattamenti I poliziotti sono intervenuti ...