GUIDONIA Arrestato 55enne per minacce e maltrattamenti

(Di martedì 26 dicembre 2023) CRONACA DI ROMA – Un uomo di 55 anni è statoMontecelio per i reati di rapina,aggravate enei confronti della ex moglie. L’uomo si era separato dalla donna da poco tempo e la stava aspettando sotto casa sua insieme ai loro tre figli. In uno stato di alterazione psicofisica, l’uomo ha iniziato ad urlare contro di lei e le ha strappato il telefono dalle mani impedendole di chiamare i soccorsi. La donna è riuscita a chiedere aiuto a un passante che ha contattato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno trovato l’uomo barricato nell’appartamento, minacciando di avere una pistola che in realtà non possedeva. Dopo averlo, il cinquantacinquenne ha opposto resistenza alle autorità e colpito gli agenti alla spalla e al fianco.