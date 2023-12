Guerra Ucraina-Russia | le ultime news di oggi

(Di martedì 26 dicembre 2023) Lenotizie sul conflitto in corso La nave Novocherkassk, progettata per trasportare carri armati è stata distrutta. Ad annunciarlo è l'. Intanto, la Bieloafferma che è stata completata dallala spedizione di armi nucleari tattiche sul suo territorio.

La nave militare da sbarco Novocherkassk affondata in Crimea da Kiev è stata colpita da missili guidati lanciati da un aereo in una base nella città ... (ilsole24ore)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 26 dicembre, in diretta. L'esercito di Kiev si ritira da Marinka. Shoigu: «Raggiunto l’obiettivo 2023 ... (corriere)

Ladel presidente russo Vladimir Putin contro l'potrebbe essere il problema più grave che l'Europa deve affrontare in questo momento. Ma sul lungo termine la minaccia più grande arriva ......russo Serghei Shoigu ha dichiarato che le forze di Mosca hanno 'raggiunto con successo l'obiettivo principale dell'operazione militare speciale per il 2023 di interrompere la controffensiva'. ...Guerra in Ucraina, diretta oggi 26 dicembre, il secondo Natale vissuto durante il conflitto scatenato dalla russia il 24 febbraio 2022, non ha portato tregue: Mosca afferma che le forze ...Non ha ottenuto i risultati sperati la tanto attesa controffensiva ucraina del 2023. Nonostante le vittorie nel Mar Nero e il logoramento dell'esercito russo, infatti, l'operazione di ...