Guerra | colpita pure Betlemme nel giorno di Natale Riappare il leader di Hamas Sinwar | Non ci arrendiamo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Latra Israele e i palestinesi non si ferma neanche a, anzi il fronte del conflitto si è ormai allargato anche alla Cisgiordania, non più solo a Gaza. Pesanti bombardamenti israeliani nella notte nella Striscia. Lo riferisce l'emittente al-Jazeera, secondo cui ci sono state incursioni nel campo profughi di al-Maghazi e vicino a Bureij e Nuseirat, nel centro dell'enclave, e a Rafah e Khan Younis, nel Sud. I media palestinesi riferiscono anche di duri scontri con le forze israeliane nel campo di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania, nella città di Tammun e nel campo di Aida a, proprio nella città santa. Segui su affaritaliani.it

