Grande Fratello | giorno 106 | commenti al live

... a tre anni, quando vedevo mia mamma allattare mio, andavo ad allattare la mia bambola. ... Per me la soddisfazione piùè sapere che posso aiutare le persone in modo salutare per loro e ...Di certo c'è unlegame con ilmaggiore Mark, nato in Russia nel 1998 e adottato dalla famiglia Sinner. Sappiamo anche che la mamma si agita troppo e preferisce non guadare le partite. ...Per alcuni inquilini i regali di Natale non sono ancora finiti. Dopo i doni ricevuti dai loro cari, Paolo decide di sorprendere la sua compagna d'avventura Letizia dandole un pensiero realizzato a ...Per la prima volta la coppia firma insieme un libro,Slow Food e Fast Cars. Casa Maria Luigia - Storie e ricette(L’Ippocampo), presentato in anteprima con Cook al Museo Poldi Pezzoli di Milano ...