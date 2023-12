Governo | per Meloni 2023 ' tosto' | incassa ok Ue a restyling Pnrr | resta nodo migranti Adnkronos

(Di martedì 26 dicembre 2023) Roma, 26 dic. () - "Un anno", in cui delle sue vicende personali "si è parlato senza pietà". A sentenziarlo è lei, Giorgia, prima donna alla guida di Palazzo Chigi. Taglia il nastro del 2024 lasciandosi alle spalle un anno di luci e ombre, un anno complicato e non solo politicamente: a ottobre la fine del rapporto con il compagno Andrea Giambruno, liquidato con un post su Facebook dopo gli imbarazzanti fuorionda finiti in pasto a 'Striscia la notizia', tra veleni e sospetti. Da tenace 'underdog' -il copyright è suo-è passata in 10 anni dal 2% dei consensi al 26% dei voti, un traguardo tagliato poco più di un anno fa, il 25 settembre 2022. Un risultato messo a segno 'cannibalizzando' anche il bacino elettorale degli alleati, e che l'ha condotta al timone di unnato ...

Dopo esserne stato leader (portò i grillini quasi al 33cento nel 2018) e averlo lasciato in ... In quei momenti ildi Giorgia Meloni ha ottenuto in Aula il 'no' alla ratifica del trattato. ...Infatti in estate è arrivata una proroga di due anni della convenzione trae fornitori di ... Il tutto,altro, iscrivendosi nelle sperimentazioni di livello europeoarrivare a costruire ...Le informazioni sui presunti flussi di denaro riservati dal Qatar per Benjamin Netanyahu ... grande giornalista economico Henry Hazlitt (1894-1993): "Gli aiuti esteri da governo a governo promuovono ...Il governo tedesco ha deciso di schierare 5.000 uomini in Lituania per aumentare la resilienza delle difese di fronte a un possibile ...