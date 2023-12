Google Chrome è sempre più sicuro grazie a queste nuove funzionalità

DemoAir : Componente aggiuntivo per registrare lo schermo su. DVD Creator : Strumenti essenziali per la creazione di DVD. VidAir : Strumento online per promuovere la tua attività con ...Nella versione desktop diè stata implementata una nuova e interessante funzione che di certo saprà fare la gioia dei più, la quale permette agli utenti di salvare i fotogrammi dei video online senza mostrare gli ...Google ha introdotto un importante aggiornamento per la sicurezza delle password su Chrome, rendendo lo strumento Safety Check attivo in background ...VPN false su Chrome ed Edge: ecco come gli hacker sfruttano software contraffatto per attaccare il tuo browser.