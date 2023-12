Gli articoli più letti del 2023

(Di martedì 26 dicembre 2023) Glipiùnon sono necessariamente i più belli, perché il successo non è garanzia di qualità. Ma, proprio per quest’ambiguità, possono dirci qualcosa sull’anno trascorso e sui nostri gusti. Cosa ci ha interessato di più, nell’anno sportivo? L’agenda delle polemiche, come sempre, è stata abbastanza fitta, ma da questa classifica si capisce anche una cosa: vi piacciono le cose strane. 15. Cosa ha fatto di male Jannik Sinner La polemica della Gazzetta dello Sport è stato uno dei momenti più strani dell’anno. Perché il principale quotidiano sportivo italiano se l’era presa così ferocemente con uno degli sportivi italiani di punta del movimento? Davvero c’entrava quell’assenza in Coppa Davis o c’era di più? C’era di più, chiaramente. 14. Perché dovremmo abolire il calcio di rigore Nessuno è più radicale di noi sul tema delle polemiche ...

