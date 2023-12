Gli affari di Natale sono andati malino per i commercianti in Germania | “Calo del 6% | colpa di recessione e caro-vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Per novembre e dicembre di quest’anno l’associazione deitedeschi, la Handelsverband Deutschland (Hde) conta in un giro d’di 120 miliardi, la cifra pare considerevole ma riflette in realtà undelle vendite natalizie tra il 5 ed il 6% rispetto ad un anno fa, e già il 2022 non era stato un anno felice. In un sondaggio tra oltre 350 negozianti due terzi sidichiarati scontenti. Qualile motivazioni? Lain atto, l’elevata inflazione e le guerre in corso hanno creato un clima di generalizzata incertezza nel futuro. Oltre a questo, il settore del commercio al dettaglio ha avuto difficoltà per l’aumento dei costi energetici e di approvvigionamento delle merci. L’amministratore delegato di HDE Stefan Genth vede però anche sprazzi di ottimismo: ...