Gkn | scatta l' ora X | Capodanno al presidio contro i 185 licenziamenti

Leggi su today

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’ora X per i lavoratori dell’ex Gkn scatterà alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Il primo gennaio infatti i 185annunciati da Qf diventeranno esecutivi. A meno che non arrivi prima a dar ragione alla Fiom, che ha presentato ricorso per comportamento antisindacale, la sentenza...