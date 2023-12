Giorgia Meloni | un 2023 ‘tosto’ | tra Pnrr | nodo migranti e vita privata

(Di martedì 26 dicembre 2023) Pubblicato il 26 Dicembre,(Adnkronos) – "Un anno tosto", in cui delle sue vicende personali "si è parlato senza pietà". A sentenziarlo è lei,, prima donna alla guida di Palazzo Chigi. Taglia il nastro del 2024 lasciandosi alle spalle un anno di luci e ombre, un anno complicato e non solo politicamente: a ottobre la fine del rapporto con il compagno Andrea Giambruno, liquidato con un post su Facebook dopo gli imbarazzanti fuorionda finiti in pasto a 'Striscia la notizia', tra veleni e sospetti. Da tenace 'underdog' -il copyright è suo-è passata in 10 anni dal 2% dei consensi al 26% dei voti, un traguardo tagliato poco più di un anno fa, il 25 settembre 2022. Un risultato messo a segno 'cannibalizzando' anche il bacino elettorale degli alleati, e che l'ha condotta al timone di un governo ...

...ha fatto il vago sull'indiscrezione - riportata da Repubblica - di una telefonata dei Cinque Stelle a Luigi Di Maio per sondare un possibile gioco di sponda sul Mes dopo l'affondo di..."Non ci risulta nessuna telefonata". Così fonti M5S sulla presunta chiamata, riportata ieri da Repubblica, di un alto dirigente pentastellato a Luigi Di Maio sul fax esibito dain Senato. "Il lavoro sul dossier Mes è stato portato avanti alla luce del sole", a partire "dal dibattito parlamentare" richiamato in più occasioni da Conte. Sono proprio "questi fatti"...La fine dell’anno si avvicina e la campana suona per tutti. Anche la politica è costretta a tirare bilanci, spesso difficili e in chiaroscuro, per capire cosa è stato e dove si andrà in futuro. Ecco… ...Il 2023 di Giorgia Meloni volge al termine e il 2024 parte da una certezza: la spinta e la fiducia dei mercati verso il governo italiano. Non è stato certo un anno privo di emozioni quello della prima ...