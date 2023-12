Giacomo Urtis | Natale sardo in famiglia | «Auguri botoxini» Ma del findanzato non c' è traccia

Giacomo Urtis è stato intervistato da Adnkronos nella sua clinica di Roma. Nato a Caracas, in Venezuela, è tornato da piccolo ad Alghero, in ... (howtodofor)

In una lunga intervista il chirurgo plastico dei VIP Giacomo Urtis ha raccontato nei minimi dettagli, come un vero e proprio fiume in piena, il ... (ilcorrieredellacitta)

Giacomo Urtis , ultimamente, è stato spesso al centro del gossip: prima, per il mancato matrimonio con Fabrizio Corona, poi, per il fatto che, ora, si ... (leggo)

è sparito dalla tv. Da mesi e mesi nessuna apparizione: niente salotti tv (da quando la d'Urso non è in onda a Mediaset), solo molti social e sala operatoria. Ma si racconta, nella Roma ...Andrea Scanzi è stato ospite di "Piazzapulita" e sui social molti commentatori, durante il suo intervento, hanno notato qualche ruga in meno sul volto del giornalista. Abbiamo chiesto a, il chirurgo estetico dei vip, di guardare le immagini della puntata per una conferma: "Sicuramente c'è del botox, riuscito bene ma" di Domenico Agrizzi T ra gli ospiti della puntata di ...Giacomo Urtis ha trascorso il giorno di Natale insieme alla famiglia e ha documentato tutto ciò che ha mangiato con varie storie sul proprio profilo Instagram. Il chirurgo dei vip ...Alex Belli decide di festeggiare solo con tre concorrenti con cui ha partecipato al GF Vip 6. Gli altri silurati!