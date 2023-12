Giacomazzi | «Scudetto? L’Inter è una squadra fortissima»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Guillermo, ex centrocampista del Lecce, ha parlato a Sportitalia della lottain Serie A Guillermo, ex centrocampista del Lecce, ha parlato a Sportitalia della lottain Serie A. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «L‘Inter è una. Anche le poche volte che non vince, laavversaria solitamente ha sofferto tanto per portarle via punti. E’ compatta, intensa, qualitativa. Sa cosa deve fare quando ha la palla ed anche quando non ce l’ha. Il suo allenatore le ha dato una identità, trasmettendo dei concetti, principi molto chiari. E quando qualcuno è in giornata no, ha vicino dei compagni che possono risolvere la partita».