GF | Anita attacca Beatrice VIDEO | “Fuori da qua | ci andrei a parlare a due cm Parla male di tutti | non mi devo abbassare a…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Oggi nella casa del Grande Fratello, mentre si stava truccando,(davanti a Rosy e Monia) hato, usando parole molto dure: “La cosa di Giuseppe ve la dico in separata sede, che è una cosa molto grave e lui non gliela voglio dire, perchè sbrocca. Io credo che questa cosa non si placherà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,sbotta contro): “Sei veramentefica. Stai al tuo posto perchè hai veramente…” GF,accusadi averle rubato il reggiseno (): “Cleptomane” Il web è in rivolta GF,sbotta contro, infiammando il ...